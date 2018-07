Polícia Militar já protege Castelão antes do duelo Espanha x Itália

FORTALEZA - Determinada a manter a ordem em Fortaleza diante das manifestações que irão ocorrer nas próximas horas, a Polícia Militar já faz as barreiras no entorno da Arena Castelão, onde a partir das 16 horas desta quinta-feira acontece o segundo jogo da semifinal desta Copa das Confederações, entre Espanha e Itália. O duelo definirá o rival do Brasil, que na última quarta derrotou o Uruguai por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, onde se garantiu na decisão do próximo domingo, no Maracanã.

Grandes movimentos prometem se concentrar em duas frentes para marchar em direção ao Castelão. O maior pretende sair do Campus do Itapery da Universidade Estadual do Ceara (Uece), a cinco quilômetros do estádio, por volta do meio-dia. O Pré-Grito dos Excluídos, a Associação dos Cabos e Soldados Militares do Ceará, a Associação dos Afetados por Barragens e o Movimento Mais Pão, Menos Circo querem reunir 50 mil pessoas para seguirem até o estádio cearense.

Outra frente de manifestantes está marcada para sair da Avenida Alberto Craveiro, principal via de acesso à Arena Castelão, com integrantes dos movimentos Passe Livre e Fortaleza Corajosa Vai Parar. Dali estão previstas a saída ao meio-dia de 5 mil pessoas rumo ao Castelão.

No jogo entre Brasil e México, na semana passada, 30 mil fizeram a manifestação e um grupo de cerca de 200 pessoas entrou em confronto com a PM. O resultado do conflito foram dezenas de feridos entres policiais e manifestantes, além de jornalistas atingidos, uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito incendiada e dezenas de placas da Copa das Confederações destruídas.