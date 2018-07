Polícia Militar libera setor térreo do estádio do Morumbi

O 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) fez vistoria e liberou nesta quinta-feira o setor térreo do estádio do Morumbi. O local estava interditado desde 11 de maio, quando um guarda-corpo cedeu e fez com que torcedores caíssem no fosso do estádio durante a comemoração de um gol do São Paulo. Com a autorização, o clube poderá voltar a vender ingressos e contar com a lotação máxima para os próximos jogos.

Segundo comunicado do São Paulo, a diretoria contratou duas empresas de engenharia para elaborar laudos e fazer testes de resistência no guarda-corpo. A estrutura foi reforçada com hastes em todo o pavimento térreo, não apenas na área do acidente. A inspeção da PM confirmou as condições adequadas de segurança e liberou o setor para voltar a receber torcedores.

A interdição havia impedido os são-paulinos de acessar o andar térreo. Somente a área interna dos camarotes estava liberada. "Desde o episódio da partida contra o Atlético-MG a diretoria não mediu esforços primeiramente na assistência às vítimas e posteriormente para reparar a área afetada e garantir a segurança irrestrita aos nossos torcedores e a todos os usuários", explicou o diretor de estádio, Rafael Palma.

O clube reforçou a segurança para poder contar com a carga máxima do estádio na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores, no dia 6 de julho, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. A pré-venda começou em 6 de junho e até o fim da tarde de quarta-feira, 31 mil ingressos tinham sido vendidos.

O setor térreo voltará a receber torcedores na quinta-feira da próxima semana, dia 23, para o jogo com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O acidente no local foi em 11 de maio, durante a comemoração do gol de Michel Bastos contra o Atlético-MG pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Na queda, 16 torcedores ficaram feridos.