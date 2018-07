PM procura menores da Fundação Casa que fugiram durante visita ao Corinthians

A Policia Militar realiza buscas pela zona leste de São Paulo, nas imediações do Corinthians, para capturar os internos da Fundação Casa que fugiram durante visita ao Parque São Jorge, na manhã de terça-feira, no bairro do Tatuapé. Ao todo, 20 adolescentes que cumprem medida socioeducativa nos centros da Vila Maria participaram da atividade. Destes, 12 escaparam e três foram pegos. Os outros nove continuam desaparecidos.

Com ajuda de três homens armados, os menores renderam os seguranças no clube e saíram em disparada. Os que foram capturados passarão por uma Comissão de Avaliação Disciplinar (CAD), que definirá possíveis punições. Ainda na terça, a Corregedoria Geral da Fundação instaurou uma sindicância para apurar o resgate, enquanto a Polícia Civil investiga o acontecido.

Segundo o time paulista, não houve danos ao patrimônio e nenhum associado ou funcionário foi confrontado pelos jovens. A parceria entre Corinthians, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Justiça de São Paulo e Fundação Casa teve início há seis anos. O objetivo do programa "Começar de Novo" é a ressocialização de jovens em conflito com a lei no Estado.

NOTA OFICIAL

Desde 2010, o Corinthians tem um termo de acordo de cooperação técnica firmado com o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Fundação Casa que visa cooperar com as atividades da fundação, cedendo um horário e uma quadra para essas atividades esportivas. Semanalmente, eles comparecem ao clube com os menores, trazendo segurança e estrutura próprias.

Através da nossa segurança, soubemos da informação de que três indivíduos armados entraram no clube e saíram acompanhados com 12 menores. Não houve nenhum tipo de dano ao patrimônio do clube, nem confronto ou abordagem a associados e/ou funcionários do Corinthians.

O Corinthians prestará apoio à Fundação Casa no que precisar sobre esse caso e com o que for necessário para fornecer às autoridades competentes.