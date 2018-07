Polícia Militar se organiza com 200 homens para fazer policiamento do Pacaembu

SÃO PAULO - Após a decisão da Conmebol de punir o Corinthians ter sido mantida, a Polícia Militar do Estado de São Paulo fez uma reunião para definir o plano de segurança do jogo entre Corinthians e Millonarios, pela Copa Libertadores, marcado para quarta-feira, às 22h, no Pacaembu. E ficou decidido que a mesma equipe que seria usada para proteger o interior do estádio será empregada no policiamento externo. Cerca de 200 polociais estarão trabalhando no Paulo Machado de Carvalho.

Para a PM, a medida se torna necessária devido ao grande número de pessoas que prometem comparecer à praça Charles Miller para dar apoio ao time do Corinthians, mesmo impedidas de entrar no estádio. Os torcedores chegaram até a organizar um evento nas redes sociais, chamado de "Invasão Praça Charles Miller".

Apesar da demonstração de apoio da torcida, o Corinthians pediu, em nota oficial divulgada no site do clube, que os torcedores não compareçam ao Pacaembu. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, participou da reunião com a PM e avisou que vai se concentrar em sua sede, no Bom Retiro, para assistir ao jogo por um telão.

PUNIÇÃO

O Corinthians foi punido pela Conmebol após um torcedor disparar um sinalizador naval no estádio Jesús Bermúdez, na Bolívia, durante o jogo contra o San José na última quarta-feira. A entidade decidiu que o Corinthians deverá jogar sem a presença de sua torcida nos próximos jogos da Copa Libertadores.