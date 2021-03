Polícia Militar vai reforçar segurança para evitar aglomerações no Allianz Parque

A Polícia Militar (PM) promete reforçar a segurança nos arredores do Allianz Parque na tarde do próximo domingo, quando o Palmeiras decide o título da Copa do Brasil contra o Grêmio a partir das 18h. A entidade garante que vai trabalhar no local para evitar possíveis aglomerações de torcedores e vendedores ambulantes durante a fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus.

Em contato com a reportagem, a PM explicou que três horas antes do jogo vai começar um trabalho na região do estádio para com a participação e efetivo de três viaturas. O objetivo é ajudar a Prefeitura Regional da Lapa na fiscalização do comércio ambulante irregular e também auxiliar as equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária para o cumprimento de medidas de distanciamento social.

Por decisão do governador de São Paulo, João Doria, a partir de sábado todo o Estado entrará para a fase mais rigorosa de combate à pandemia. Por isso, só podem funcionar estabelecimentos considerados essenciais, como mercados, farmácias e restaurantes. O foco de preocupação na região do estádio é a existência de bares que costumam exibir pela televisão as partidas.

O local é também um ponto tradicional de comemoração dos palmeirenses. Após o título do time na Copa Libertadores, em 30 de janeiro, as ruas ficaram cheias de torcedores. Por isso, o objetivo agora é evitar aglomerações e dispersar possíveis encontros de pessoas no Allianz Parque. A partida será disputada com os portões fechados.

Os detalhes da operação para o jogo foram definidos nesta sexta-feira em uma reunião pela manhã entre a PM, o clube e responsáveis pelo estádio. Para monitorar o trânsito na região, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai fazer uma operação especial das 16h às 21h no perímetro do Allianz Parque.