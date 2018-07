Polícia mineira já prendeu 51 estrangeiros durante Copa

Até o momento, 109 pessoas foram detidas pela polícia por crimes como roubo, furto, porte ilegal de armas, uso de drogas, desacato ou dano a patrimônio. Entre eles, 51 eram estrangeiros: 35 colombianos, cinco peruanos, quatro ingleses, três argentinos, três franceses e um neozelandês.

A estimativa é que a cidade receba entre 140 mil e 180 mil turistas estrangeiros, segundo o secretário de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais, Tiago Lacerda.

"Recebemos quatro jogos em 11 dias, uma quantidade considerável num espaço de tempo curto. Estamos satisfeitos no geral. Considerando a operação do estádio e da cidade, e principalmente dos torcedores e das equipes. No geral tudo ocorreu bem", afirmou.

Lacerda mencionou outros dados curiosos sobre a Copa em Belo Horizonte. Segundo ele, números da associação de bares e restaurantes dão conta de que já foi consumida 1,5 tonelada de feijão tropeiro e 300 quilos de pão de queijo, símbolos da gastronomia local.