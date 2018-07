Polícia barra brasileiros que consumiram álcool antes do jogo

Cerca de 15 torcedores brasileiros foram proibidos de entrar no estádio Defensores del Chaco nesta terça-feira, para a partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, por terem ingerido álcool antes do jogo, algo proibido no país. Embora estivessem com o ingresso na mão, a polícia de Assunção proibiu a entrada e ainda apreendeu os documentos dos torcedores.

Em todos os jogos realizados no Paraguai, policiais ficam na porta do estádio e fazem teste do bafômetro em torcedores que eles acreditam ter consumido bebida alcoólica. Se a máquina registrar qualquer porcentual de álcool, ele já é impedido de entrar.

Ainda segundo as leis do Paraguai, os policiais prendem os documentos do torcedor e só o liberam cerca de 50 metros de distância do estádio, com a garantia de que eles não voltarão para o local. Os brasileiros reclamaram que não foram avisados da proibição, mas não adiantou. O máximo que conseguiram foram ter os documentos liberados ainda na porta do estádio, mas tiveram que ir embora do local.