Polícia polonesa acha corpo que pode ser de torcedor irlandês

Nolan James, de 21 anos, que viajou à Polônia para torcer pela Irlanda na Euro 2012, desapareceu após ter saído à noite com amigos na cidade de Bydgoszcz, no norte do país.

"Eu posso confirmar que o corpo de um rapaz foi retirado de um lago por mergulhadores", disse o promotor à Reuters.

"No momento, suspeitamos que seja o torcedor irlandês desaparecido. Há uma chance de que a família irá chegar à Polônia ainda hoje mais tarde e nós pediremos para identificarem o corpo. Então saberemos com certeza", disse.

Outra autoridade do escritório da promotoria disse a um canal de TV público que a polícia encontrou os documentos de Nolan no corpo que foi retirado do rio Brda, perto de onde ele havia desaparecido por volta de 1h da manhã no horário local, no domingo, após se separar de seus amigos.

Nolan estava hospedado em um hotel em Bydgoszcz, que está localizada entre as cidades polonesas de Póznan e Gdansk, onde a Irlanda jogou suas partidas.

(Reportagem de Dagmara Leszkowicz)