Polícia prende 39 torcedores de Cruzeiro e Flamengo antes da final

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu na manhã desta quarta-feira, em um sítio em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, 39 integrantes da Torcida Jovem do Flamengo e da Pavilhão Independente, do Cruzeiro. As duas equipes disputam a final da Copa do Brasil à noite, em partida que será disputada no Mineirão.

Entre os presos está Rodrigo Rubens Vítor, foragido da justiça do Rio de Janeiro, com mandato de prisão pelo assassinato de um torcedor do Botafogo no ano passado. As informações são do cabo Matheus Romano, da PM em Santa Luzia.

Uma equipe da corporação chegou ao sítio depois de denúncia anônima. No local, foram encontrados um revólver calibre 38, munição, 361 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e 15 comprimidos de ecstasy. Dos 39 detidos, 31 eram homens e oito, mulheres.

Os torcedores estavam no sítio desde a última terça. Uma festa foi organizada no local. Durante a noite, conforme informações obtidas pela PM, houve disparos de arma de fogo. Os torcedores foram levados para a Delegacia de Santa Luzia, onde seriam ouvidos ainda nesta quarta.

