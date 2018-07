Polícia prende acusados de ameaçar técnico do Celtic A polícia escocesa anunciou nesta sexta-feira que prendeu dois acusados de terem enviado cartas-bombas ao técnico do Celtic, Neil Lennon, e a dois torcedores do time. As cartas foram enviadas em março, dias antes do tradicional clássico com o Rangers, mas foram interceptadas antes de serem entregues aos destinatários e não chegaram a explodir.