Polícia prende homem suspeito de esfaquear torcedor do Atlético de Madrid

A polícia espanhola prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de ter esfaqueado um torcedor do Atlético de Madrid na quarta, horas antes do jogo entre o Atlético e o Sevilla, pela ida das quartas de final da Copa do Rei. Segundo as autoridades, o homem de 40 anos será formalmente acusado de tentativa de homicídio.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Ele é acusado de ter atacado a facas um torcedor do Atlético nas pernas, no braço e nas costas perto de uma estação de metrô que fica nas proximidades do Wanda Metropolitano Stadium, local da partida contra o Sevilla.

As autoridades não revelaram o nome do suspeito, mas a polícia confirmou que ele tem ligações com uma torcida organizada e já teve outras prisões anteriormente. Segundo a imprensa espanhola, ele seria um dos suspeitos no caso da morte de um torcedor do Real Sociedad, em Madri, no ano de 1998.

O torcedor ferido foi encaminhado ao hospital com lesões graves, mas em condição estável. Ele foi submetido a cirurgia nesta noite de quarta. A situação dele nesta quinta ainda não foi divulgada.

De acordo com as autoridades, o caso segue em investigação pela polícia. Mas eles afirmam que torcedores do Sevilla podem não ter participado do ataque ao fã do Atlético de Madrid.