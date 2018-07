Polícia prende homens que deram golpe no Getafe Sete pessoas que supostamente representavam investidores de Dubai e do Egito interessados em investir em empresas e no futebol foram presas depois que cheques depositados por eles em transação com o Getafe, da primeira divisão espanhola, não tinham fundos. Seis dos sete detidos são espanhóis e o outro é dominicano, informou a polícia.