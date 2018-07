Polícia prende irmão de palmeirense assassinado e fecha torcidas

A Polícia Civil começou as investigações sobre a briga entre membros das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde, que aconteceu no domingo e matou duas pessoas, e prendeu temporariamente o irmão de uma das vítimas do confronto nesta segunda-feira. Além dele, outros suspeitos de iniciarem a confusão e também fechou as sedes das duas organizações para poder apurar melhor o que aconteceu.

Tiago Alves Lezo é irmão de André Alves Lezo - que levou um tiro na cabeça durante a briga antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras e morreu ainda na noite de domingo - e teve sua prisão preventiva decretada pela Polícia nesta segunda-feira. Ambos são irmãos do vice-presidente da Mancha Alviverde, Lucas Lezo, que foi baleado no ano passado também em um confronto entre as duas torcidas, em Presidente Prudente.

TORCIDAS FECHADAS - Além da detenção dos torcedores, outros membros das organizadas envolvidas no confronto também foram presos. A ideia é mantê-los presos provisoriamente enquanto as autoridades seguem investigando o caso.

Além disso, a Polícia também fechou as sedes da Gaviões e da Mancha e realizou a apreensão de computadores e outros materiais para apurar se houve ou não um agendamento do confronto. Enquanto isso, torcedores continuam sendo chamados para depor na delegacia até que o caso seja esclarecido.

Nesta segunda-feira, também foi confirmada a morte de Guilherme Vinícius Jovanelli Moreira, de 19 anos, outro torcedor que esteve na briga entre corintianos e palmeirenses e foi internado com traumatismo craniano. O confronto aconteceu na manhã do último domingo, na Avenida Inajar de Souza, e envolveu cerca de 300 torcedores.