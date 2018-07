Polícia prende santista envolvido em morte de torcedor do Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a prisão de Rodrigues Germano dos Santos, torcedor do Santos, que se envolveu na confusão ocorrida no dia 26 de abril, quando o torcedor do Palmeiras Claudio Fernando Mendes Cardoso de Morais foi assassinado após o primeiro duelo entre Palmeiras e Santos, pela decisão do Campeonato Paulista.

A prisão temporária de 30 dias foi decretada pela Justiça e confirmada por meio de comunicado divulgado para a imprensa pelo delegado Mário Sérgio de Oliveira Pinto, titular da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva.

A Polícia Civil continua com as investigações. No dia 1º de maio, a PM já havia realizado a prisão de Fernando Carlos Martins Júnior, suspeito também de participar do espancamento do torcedor. Na quinta-feira, o menor de idade S.R.S também foi detido por estar envolvido com o caso. A assessoria de imprensa da Secretária de Segurança Pública confirmou que ainda nesta sexta-feira será realizada uma entrevista coletiva para dar maiores detalhes sobre o processo investigativo.