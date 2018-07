Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de fundador da Mancha

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam nesta terça-feira um dos envolvidos no assassinato em março de Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida organizada Mancha Verde, a principal do Palmeiras. Rafael Martins da Silva, o Zequinha, de 29 anos, foi preso pela manhã no bairro de Jardim Suarão, em Itanhaém, no litoral paulista.

Segundo informações da polícia, Zequinha é quem dirigia o carro que participou da emboscada à vítima, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O veículo do suspeito fechou o carro de Bianchi. Após a manobra, um outro envolvido no crime desceu e fez os disparos. O incidente se deu logo depois de integrantes da Mancha Alviverde discutirem na sede da torcida.

Zequinha não resistiu à prisão e admitiu as policiais que estava escondido à espera de um habeas corpus. Os policiais encontraram o suspeito após receberem informações anônimas. Em julho, a polícia prendeu o possível autor dos disparos, Marcello Ventola, mais conhecido como Marcelinho, que ficou foragido por quatro meses até ser encontrado em Osasco.