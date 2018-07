Polícia prende suspeito de gesto racista contra Evra

A polícia de Merseyside começou a investigar as imagens do jogo depois que reclamações foram feitas quando uma imagem do gesto do torcedor do Liverpool foi publicada no Twitter - rede de microblogs na internet. A identidade do homem não foi dada pela polícia, que revelou a sua idade. Ele foi preso na tarde de sábado.

Um total de 17 pessoas foram detidas no dia do clássico, o primeiro disputado por Liverpool e Manchester United desde que o atacante Luis Suárez foi acusado de ter proferido insultos racistas contra Evra, em outubro. O uruguaio ainda cumpre suspensão de oito jogos imposta pela Associação de Futebol da Inglaterra e assistiu ao jogo no estádio.