Polícia prende suspeito de morte de corintiano em Itapevi

Um torcedor do Palmeiras foi preso nesta segunda-feira, em Itapevi, suspeito de participação na morte de um corintiano no último sábado, dia do clássico entre os dois rivais do futebol paulista. A polícia investiga a ligação do detido com a organizada Mancha Alviverde e a responsabilidade dele no assassinato de Daniel Veloso, de 22 anos.

O torcedor sofreu uma emboscada de palmeirenses horas depois da vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians. O incidente foi a cerca de 60 km do estádio. Veloso estava caminhando na rua Rua Ângelo Piazza, no Jardim São Carlos, em Itapevi, ao lado da namorada, quando foi cercado por carros e motos. Os agressores carregavam paus e barras de ferro. Veloso foi espancado e morreu no Hospital Geral de Itapevi.

A namorada da vítima fugiu do local e não foi ferida. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Veloso teve a morte comunicada em rede social pela Gaviões da Fiel, da qual era membro. O clássico foi disputado com torcida única, de acordo com determinação do Ministério Público (MP) por questões de segurança.