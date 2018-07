Polícia prende suspeito de ter ateado fogo na casa de gremista

A Polícia Civil de Porto Alegre deteve no começo da noite desta sexta-feira um suspeito de atear fogo na casa da gremista Patrícia Moreira da Silva, de 23 anos, nesta manhã. A moça é perseguida desde que foi flagrada chamando o goleiro Aranha, do Santos, de 'macaco', durante partida da Copa do Brasil no fim de agosto.

Elton Grais, 28 anos, foi reconhecido por uma das testemunhas na 14ª DP. Conforme o relato aos policiais, o rapaz teria ateado fogo em materiais e, posteriormente, em um guarda-chuva, que foi colocado dentro da caixa de energia da casa, localizada no bairro Passo das Pedras, na zona norte da capital gaúcha. O delegado Tiago Baldin informou que o suspeito apresenta um ferimento na mão, supostamente provocado por uma queimadura. Ele deve ingressar com o pedido de prisão preventiva ainda nesta sexta-feira.

Por volta das 4h, uma vizinha que mora em frente à residência viu o incêndio e chamou o Corpo de Bombeiros. Com baldes, populares conseguiram apagar parte do fogo, que foi contido totalmente pelos bombeiros.

A casa está desocupada desde o episódio do jogo, ocorrido no dia 28 de agosto. Segundo o advogado dela, Alexandre Rossato, as chamas atingiram um porão e queimaram parte do assoalho. Patrícia está na casa de parentes, fora de Porto Alegre.

“Lamentável. Isso sim é avaliado como crime. Esperamos que seja dada a mesma importância", declarou o advogado que registrou ocorrência na Polícia Civil.

Baldin disse que o fogo começou numa parte da casa onde há um hidrômetro, sem fiação elétrica por perto. Ele já ouviu a vizinha e o irmão de Patrícia.

Apesar de o incêndio ter ocorrido na madrugada, a Polícia Civil só foi informada do caso no começo da tarde desta sexta-feira. O local foi periciado na tarde desta sexta-feira pelo Departamento de Criminalística. O laudo dos peritos indicará as causas do incêndio.