Polícia prende suspeito por morte de torcedor em briga de torcidas no Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu um militar do Exército pelo assassinato de Thiago da Silva França, de 31 anos, durante uma briga de torcidas do Flamengo e do Botafogo, ocorrida na manhã de sábado, em Bento Ribeiro, zona norte do Rio. Leonardo Fernandes Oliveira, conhecido como Leozinho, de 22 anos, foi identificado como responsável pelo espancamento da vítima pela Delegacia de Homicídios da Capital, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Segundo as investigações, França, que era integrante da torcida organizada Fúria, do Botafogo, foi morto com golpes de enxada, pedra e madeira. O suspeito é integrante da Torcida Jovem do Flamengo, uma das maiores organizadas do clube. Os investigadores procuram ainda dois integrantes da mesma torcida que também teriam participado das agressões que mataram a vítima.

Por ser militar, Oliveira foi encaminhado para o Exército, onde ficará preso, "à disposição da Justiça criminal", informou a Polícia Civil em nota. A briga entre torcedores do Flamengo e do Botafogo ocorreu horas antes do clássico entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro, que terminou em empate de 3 a 3.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios, as torcidas se concentravam ou se deslocavam para o estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, que recebeu a partida – o Botafogo reformou o estádio, com capacidade para 15 mil torcedores, pois tanto o Maracanã quanto o Engenhão, principais estádios do Rio, já estão cedidos para a organização dos Jogos Olímpicos.

No sábado, a Polícia Militar já havia informado que agentes do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) detiveram 21 suspeitos de envolvimento na briga. A Polícia Civil informou que 20 homens foram presos e cinco adolescentes, apreendidos, com base no Estatuto do Torcedor, que pune brigas de torcida.

"Por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, após assinar termo de compromisso, os envolvidos na rixa foram liberados e deveram comparecer na Justiça para julgamento", diz a nota da Polícia Civil.