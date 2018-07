Polícia prepara esquema especial para argentinos no Sul

Agentes da PF que atuam dentro do CT do Galo, onde a seleção argentina está concentrada em Belo Horizonte, classificaram a partida desta quarta-feira como "de alto risco". O esquema de segurança tem duas preocupações principais. A primeira é quantidade de torcedores argentinos sem ingressos que deverão ir a Porto Alegre para tentar se aproximar de Lionel Messi e seus companheiros.

De acordo com a organização da Copa, 18 mil argentinos adquiriram entradas para o Mundial, mas as forças de segurança estimam que pelo menos o dobro de visitantes não tenha ingressos para o jogo desta quarta-feira. No Maracanã, um pequeno grupo de torcedores conseguiu invadir o estádio para a estreia da equipe, diante da Bósnia, no último dia 15.

A segunda preocupação da segurança é a presença dos chamados barra-bravas, torcedores argentinos que pertencem a facção radicais e violentas. No Mineirão, na partida entre Argentina e Irã, no último sábado, a Polícia Federal identificou dois torcedores com essas características que foram deportados por meio de um acordo internacional. O governo argentino já enviou uma lista de 2.100 torcedores com passagens pela polícia que podem tentar entrar no Brasil para acompanhar a Copa.

A Argentina, que já estava classificada antecipadamente para as oitavas de final, embarca para Porto Alegre no começo da noite desta segunda-feira. Nesta terça, fará um treino de reconhecimento do Beira-Rio, na capital gaúcha, antes de encarar a Nigéria no dia seguinte.