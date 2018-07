Polícia protege Blatter em protesto de estudantes suíços

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, precisou ser protegido por policiais durante um protesto realizado por estudantes, na última terça-feira, enquanto discursava em uma universidade de Zurique, cidade suíça onde fica a sede da Fifa. O jornal Zurich 20 Minuten publicou fotos de universitários lançando um bomba de gás vermelho dentro da universidade ETH, perto do salão onde Blatter discursou. A palestra proferida pelo cartola tinha como tema "O futebol como escola da vida".

Policiais da tropa de choque local evitaram que cerca de 100 manifestantes entrassem no salão onde estava sendo dada a palestra, informou o periódico suíço, que não relatou a ocorrência de nenhuma prisão durante o protesto. Na manifestação, estudantes se reuniram do lado de fora do edifício da universidade que fica no centro de Zurique e, entre outras coisas, mostraram cartazes. Um deles pedia pela saída de Blatter do organismo máximo do futebol mundial, enquanto em um outro era possível ler a frase "Tirem o dinheiro da Fifa".