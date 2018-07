Polícia reboca carros em Copacabana e revolta chilenos A prefeitura do Rio começou a rebocar, na manhã desta quinta-feira, as dezenas de carros e ônibus que estão estacionados de forma irregular ao longo dos 4 quilômetros da orla de Copacabana. Boa parte dos veículos no local pertence a chilenos e argentinos, que estão na cidade por causa da Copa do Mundo. Motoristas que perceberam a chegada da fiscalização conseguiram retirar os veículos às pressas, evitando o reboque.