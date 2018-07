Polícia turca prende dois suspeitos de ataque a ônibus do Fenerbahçe

As autoridades turcas anunciaram nesta terça-feira que a polícia deteve duas pessoas suspeitas de terem participado de um ataque contra o ônibus em que estavam os jogadores do Fenerbahçe, no último sábado, na cidade de Trabzon, logo após a disputa de uma partida do Campeonato Turco.

O veículo seguia para o aeroporto de Trabzon, de onde a equipe fez a viagem de retorno a Istambul, depois de golear o Caykur Rizespor por 5 a 1, quando foi atacado por vários tiros. Nenhum jogador foi atingido, mas o motorista se feriu e precisou ser hospitalizado.

Os dois suspeitos foram presos na manhã desta terça-feira, disse o governador de Trabzon, Abdil Celil Oz. Acredita-se que um deles seguiu o ônibus do clube, enquanto o outro realizou os disparos.

Na última segunda-feira, o Fenerbahçe avisou que não disputará mais jogos até que o caso seja esclarecido, com a prisão dos envolvidos. No mesmo dia, as autoridades do futebol turco decidiram paralisar as competições por uma semana, adiando os jogos do campeonato e da copa nacional.