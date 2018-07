Polícia vai ao PSG e nas casas de Di Mária e Pastore por fraude

A polícia nacional da França fez buscas na sede do Paris Saint-Germain e nas casas dos jogadores Ángel Di María e Javier Pastore nesta terça-feira por causa de uma investigação por fraude fiscal.

A operação faz parte de uma investigação após o site Football Leaks divulgar no ano passado documentos com movimentações de jogadores sul-americanos, que enviavam para paraísos fiscais no Panamá ou nas Ilhas Virgens receitas provenientes do direito de imagem. As informações são do jornal espanhol El Mundo.

Segundo o periódico, Di María enviou ao menos 5,1 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) para uma conta na Suíça através de uma empresa no Paraná. Pastore é suspeito de utilizar o mesmo esquema com 1,9 milhão de euros (R$ 6,9 milhões).

Neste esquema, os valores recebidos pelos jogadores não eram tributados pelo fisco francês. A polícia francesa suspeita que o PSG tenha sido cúmplice das fraudes fiscais, embora o clube tenha informação que não tem qualquer conhecimento das ações de Di Mária e Pastore.

As investigações estão sendo conduzidas pelos serviços centrais de luta contra corrupção e infrações financeiras.