Policiais agridem torcedores do Náutico em jogo com o CSA pela Série B

Cenas fortes tomaram conta da repercussão do jogo entre CSA e Náutico, nesta terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Circulam pelas redes sociais vídeos que mostram torcedores do time pernambucano ajoelhados, levando chutes e pancadas com cassetete de policiais.

⚠️ IMAGENS FORTES! Torcedores do Náutico foram retirados das arquibancadas do estádio Rei Pelé, em Maceió, após briga com seguranças. Do lado externo, ajoelhados e de costas, apanharam de policiais militares. @pauloaraujotwt pic.twitter.com/zfQ3bkdWsk — Goleada Info (@goleada_info) August 31, 2022

Os torcedores do Náutico foram colocados de joelhos em frente a uma grade e são vistoriados por policiais. Momentos depois, os policias iniciam uma série de agressões às costas dos torcedores. Náutico e CSA ainda não se posicionaram sobre o tema.

JOGO

O CSA conquistou uma importante vitória ao bater o Náutico por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais eficiente nos momentos decisivos, o time alagoano ganhou duas posições e agora aparece em 14º lugar, com 30 pontos, superando Brusque e Chapecoense.

Enquanto o CSA ganhou fôlego na sua luta contra o rebaixamento, o Náutico sofreu sua terceira derrota consecutiva, a segunda sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, que substituiu a Elano Blumer. O time pernambucano sofreu sua 16.ª derrota, mantendo a marca de equipe com mais derrotas na Série B. Continua na lanterna, com apenas 21 pontos.

Mais preocupados em não perder do que em ganhar, os dois times iniciaram o jogo bem nervosos e, por isso mesmo, errando muitos passes. Apoiado por um bom público, o CSA ainda tentou ser mais agressivo, porém, de prático mostrou muito pouco. O primeiro tempo terminou sem nenhuma chance real de gol, justificando plenamente o empate sem gols. Mas o segundo tempo começou diferente, com o CSA mais ligado. O time alagoano abriu o placar numa bela jogada aos cinco minutos. Lourenço fez lançamento longo, a bola quicou e Lucas Barcelos, de peito, ajeitou para o chute de primeira de Elton. A bola entrou no canto direito do goleiro Jean.

Este gol desarticulou o time pernambucano e o CSA soube tirar proveito da situação, ampliando aos 23 minutos. O lance foi de oportunismo e sorte. Após o lançamento pelo alto, João Lucas tentou aliviar de cabeça e fez o passe na frente para Lucas Barcelos. Ele chutou em cima do goleiro Jean, que soltou a bola e deu um tapa para cima. Mas deu azar, porque o atacante dominou no peito, a bola subiu e Barcelos completou para as redes de cabeça. Na emocionada comemoração, ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo.

Sem nenhum tipo de reação do Náutico, o CSA ainda teve duas boas chances para aumentar a vantagem. Aos 31 minutos, Osvaldo chutou no alto e Jean espalmou no alto, enquanto aos 43 minutos, em cobrança de falta, Canteros bateu por fora da barreira e a bola explodiu no pé da trave esquerda e saiu.

Pela 28.ª rodada, o CSA vai até o interior paulista para enfrentar o Novorizontino, sábado, às 11h. O Náutico volta para o Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), onde vai tentar a reabilitação diante do Ituano, na sexta-feira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CSA 2 X 0 NÁUTICO

CSA - Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Diego Renan; Geovane (Ferreira), Rickson, Yann Rolim (Osvaldo) e Lourenço (Canteros); Lucas Barcelos (Rodrigo Rodrigues) e Elton (John Mercado). Técnico: Roberto Fernandes.

NÁUTICO - Jean; Anilson (Victor Ferraz), Maurício (Arthur), Wellington e João Lucas; Jobson (Júnior Tavares), Souza, Richard Franco (Júlio) e Jean Carlos; Julio Vitor (Everton Brito) e Kieza. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Elton, aos cinco, e Lucas Barcelos, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

CARTÕES AMARELOS - Geovane e Lucas Barcelos (CSA). Jean Carlos, Wellington e Arthur (Náutico)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).