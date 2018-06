Policial morre em confronto com torcida russa em jogo da Liga Europa

Uma verdadeira batalha tomou conta das ruas de Bilbao e terminou com uma morte antes do confronto entre o Athletic e o Spartak Moscou, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. A polícia espanhola anunciou após o jogo que um agente faleceu em meio ao conflito, vítima de enfarte.

+ Arsenal perde em casa para suecos, mas se classifica na Liga Europa

+ Tolói marca para o Atalanta, mas Dortmund busca empate e avança

As autoridades espanholas não confirmaram, mas, de acordo com a imprensa local, o policial morto era Inocencio Arias García, de 50 anos. Ele teria sofrido um mau súbito momentos depois de fogos serem lançados em sua direção por torcedores do Spartak.

O Athletic Bilbao utilizou as redes sociais para lamentar a morte. "Nossos mais sentidos pêsames à família e companheiros do agente morto hoje. O Athletic mostra sua mais firme contrariedade à violência gerada em torno do futebol", escreveu. "É lamentável que ainda hoje em dia se produzam estes acontecimento", comentou o técnico José Ángel Ziganda.

Durante a semana, a violência foi uma preocupação para as autoridades de Bilbao, e ela acabou se confirmando. Cerca de 200 russos entraram em conflito com torcedores do Athletic nas proximidades do estádio. Vídeos espalhados pela internet mostram que as ruas da cidade viraram um campo de batalha, com fogos atirados para ambos os lados.

Diversos torcedores ficaram feridos e pelo menos cinco pessoas foram presas. Em meio à confusão, a polícia foi chamada e a batalha se intensificou. Somente depois de muito trabalho, o tumulto foi encerrado.