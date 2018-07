Polícias de Rio e Curitiba buscam suspeitos da briga Na investigação policial, começa a engrossar a lista dos torcedores do Atlético-PR e do Vasco suspeitos de se envolver na briga do último domingo, na Arena Joinville, durante a última rodada do Campeonato Brasileiro. O delegado-chefe da Delegacia Regional de Polícia da cidade catarinense, Dirceu Silveira Júnior, disse nesta terça-feira que estão chegando informações da Delegacia de Proteção ao Turista do Rio e da Delegacia de Polícia Móvel de Futebol de Curitiba sobre o caso. Para facilitar o contato, foi criado até mesmo um e-mail específico para isso (denunciajogojoinville@pc.sc.gov.br).