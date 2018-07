Político, Herrera responde provocações de meia croata A entrevista do meia Modric, desdenhando da seleção mexicana e do goleiro Guillermo Ochoa, foi um dos assuntos mais comentados durante a coletiva de imprensa do técnico do México, Miguel Herrera, concedida na Arena Pernambuco, no Recife, palco do jogo que será realizado nesta segunda-feira. O treinador resolveu adotar uma postura mais política, mas sem deixar de dar uma leve provocada.