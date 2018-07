Políticos e jogadores argentinos comparecem a velório de Grondona em Buenos Aires

LUIS AM, REUTERS

Grondona, que assumiu a AFA em 1979 e nunca deixou o poder, morreu na quarta-feira, aos 82 anos, em Buenos Aires, por uma insuficiência cardíaca.

O governador de Buenos Aires, Daniel Scioli, e o prefeito da cidade de Buenos Aires, Mauricio Macri, estiveram entre os políticos que foram se despedir de "Don Julio" no prédio da AFA.

Grondona chegou à presidência da AFA durante a ditadura militar e, enquanto esteve no comando do futebol argentino, teve relações com quatro presidentes eleitos democraticamente.

Também compareceram ao velório o jogador Juan Román Riquelme e seu técnico no Argentino Juniors, Claudio Borghi, o ex-atacante da seleção argentina Martín Palermo, o ex-técnico da Argentina Alfio Basile, e o atual goleiro da equipe, Sergio Romero.

Por outro lado, poucos torcedores se aproximaram do velório, em uma demonstração da rejeição da população ao polêmico dirigente.

Muitos sites argentinos impediram os comentários nas notícias sobre a morte de Grondona devido ao grande número de insultos e críticas ao dirigente.