Políticos e órgãos oficiais prestam solidariedade às vítimas e familiares do voo da Chapecoense

O avião que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a Colômbia caiu na madrugada desta terça-feira e deixou pelo menos 70 mortos.

Confira a repercussão da tragédia junto a autoridades e órgãos oficiais:

Michel Temer

O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias e acionou o Itamaray e a Força Aérea Brasileira (FAB) para prestar apoio às vítimas e familiares. Pelo Facebook, ele também se manifestou:

Dilma Roussef

A ex-presidente manifestou solidariedade às vítimas, aos familiares e ao povo catarinense.

Lula

Lula disse esperar que "todas as torcidas do Brasil abracem o time catarinense".

Conmebol Em nota publicada no Facebook, a entidade se solidariza com o povo brasileiro. "Este é um dia trágico para o futebol. Nossas orações estão com todos os passageiros da aeronave acidentada, seus familiares e seus amigos. A Conmebol transmite a nossa mais profunda solidariedade à comunidade de Associação Chapecoense de Futebol, à comunidade jornalística e ao povo do Brasil."

Fifa

Pelo Twitter, a organização prestou solidariedade. "Os pensamentos da Fifa estão com as vítimas, seus familiares e fãs da Chapecoense e das organizações de mídia do Brasil neste trágico dia. #ForçaChape."

FIFA's thoughts are with the victims, their families, fans of Chapecoense & media organisations in Brazil on this tragic day. #ForçaChape pic.twitter.com/plDFRYqteo — FIFA.com (@FIFAcom) 29 de novembro de 2016

Ministério das Relações Exteriores

A pasta afirmou que deslocou funcionários da embaixada de Bogotá até Medellín para prestar a assistência necessária às vítimas e seus familiares.

Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia

Una tragedia que nos enluta. Lamentamos accidente de avión que transportaba a #Chapecoense. Solidaridad con familia de víctimas y con Brasil pic.twitter.com/AC3hx3jWDl — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 29 de novembro de 2016

Renan Calheiros, senador (PMDB-AL)

Raimundo Colombo (PSD), governador de Santa Catarina

É um dia de muita dor, mas temos que ser fortes para ajudar as famílias de jogadores, comissão técnica e jornalistas que estavam no avião. — Raimundo Colombo (@RaimundoColombo) 29 de novembro de 2016

A história de SC nunca deixará de registrar esse momento em que o grito de gol foi sufocado pelas lágrimas que brotam dos nossos corações. — Raimundo Colombo (@RaimundoColombo) 29 de novembro de 2016

É um momento de união dos catarinenses. Vamos pedir a Deus força para todos que estão sofrendo. #ForçaChape #Luto @ChapecoenseReal — Raimundo Colombo (@RaimundoColombo) 29 de novembro de 2016

CBF

Em uma série de comunicados, a CBF decretou luto oficial de sete dias e o adiamento de todas as partidas previstas na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Nordeste Sub-20 e Copa do Brasil Sub-20. A primeira nota lamentou a tragédia: "A CBF manifesta a sua consternação com as notícias que chegam da Colômbia, dando conta de um acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados, a caminho do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Estamos em contato com a Conmebol, autoridades locais e representantes do clube em busca de mais informações, antes de quaisquer possíveis medidas quanto ao andamento do futebol brasileiro. Desde já, manifestamos a nossa solidariedade e direcionamos nossas orações aos passageiros e tripulantes do voo. #ForçaChape"

Marco Polo Del Nero, presidente da CBF

"Neste momento de imensa dor e tristeza, manifesto meu sentimento de solidariedade a todas as pessoas atingidas pelo acidente ocorrido com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, em especial às famílias das vítimas. Estamos vivendo uma das mais trágicas páginas da história do esporte brasileiro e lamento, profundamente, a perda de jogadores, comissão técnica, profissionais da imprensa, dirigentes e tripulação. A Confederação Brasileira de Futebol está tomando todas as providências no sentido de prestar seu apoio aos sobreviventes, às famílias, ao clube, à comunidade de Chapecó e aos desportistas brasileiros em geral. Que todos tenhamos muita força e muita luz para ultrapassar este momento"

Leonardo Picciani, ministro do Esporte

Em nota, o ministro afirmou que o Brasil está de luto e que a Chapecoense vinha representando com muita honra o Brasil na Copa Sul-Americana "A campanha histórica da Chapecoense é motivo de orgulho para todos os brasileiros. O Ministério do Esporte e o governo brasileiro estão trabalhando para apoiar os esforços de resgate e o tratamento dos sobreviventes, além de garantir todo o tipo de auxílio possível às famílias das vítimas. Pessoalmente e em nome do Ministério do Esporte, lamento profundamente a tragédia e me solidarizo com familiares, amigos das vítimas e a população de Chapecó."

Ministério da Defesa

Em nota, a pasta lamentou o ocorrido e informou que quatro aeronaves da FAB e uma equipe de resgate do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento foram disponibilizadas para auxiliar no resgate e fazer o translado das vítimas.

Prefeitura de Chapecó

Em duas notas publicadas no Facebook, a prefeitura lamentou a tragédia: "a Prefeitura de Chapecó manifesta profunda preocupação com o lamentável ocorrido, solidariza-se com todos os envolvidos e aguarda novas informações". O Executivo também suspendeu as aulas na Rede Municipal por dois dias, decretou luto oficial de 30 dias e suspendeu evetos e festividades do Natal e Ano-Novo.

Federico Gutiérrez Zuluaga, prefeito de Medellín

"É uma verdadeira tragédia, é muito triste confirmar este acidente de avião em que viajavam os jogadores da Chapecoense. Eu quero destacar o trabalho das equipes de resgate. Graças a eles, os sobreviventes foram levados para os centros de saúde mais próximos. Dentro de tudo isso tão sombrio, encontrar vida é muito importante."

Aécio Neves, senador (MG) e presidente do PSDB

A notícia da queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense, jornalistas e convidados comove todos os brasileiros. — Aécio Neves (@AecioNeves) 29 de novembro de 2016

A minha solidariedade e força aos amigos e às famílias das vítimas. — Aécio Neves (@AecioNeves) 29 de novembro de 2016

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo (PSDB)

Muito triste o acidente com a equipe da Chapecoense, um time de jovens talentosos e que fez uma grande partida no domingo aqui em São Paulo.

Nossas orações por toda a delegação, jornalistas, passageiros e seus familiares. #ForçaChape — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_) 29 de novembro de 2016

Rodrigo Rollemberg, governador do Distrito Federal (PSB)

Minha solidariedade à família e aos amigos de todas as vítimas dessa tragédia que envolveu o time da Chapecoense. #ForçaChape — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 29 de novembro de 2016