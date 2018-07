Polivalente, Guisao deve ser 1º reforço de Osorio no São Paulo

Se o torcedor do São Paulo não pode comemorar uma vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, pode celebrar a chegada do primeiro reforço indicado pelo técnico Juan Carlos Osorio. Trata-se do atacante colombiano Wilder Guisao, de 23 anos de idade e que atuava pelo Toluca, do México. A diretoria do Tricolor vai aguardar os exames médicos antes de anunciar oficialmente o novo jogador, mas o treinador da equipe aproveitou para falar rapidamente sobre a nova peça em seu esquema.

"Ele é um jogador rápido, potente e habilidoso. Com um bom entrosamento, ele pode jogar pela ponta-direta, como lateral e como centroavante", explicou Osorio. O São Paulo busca um velocista para jogar pela ponta desde o começo do ano, quando disputou com Corinthians e Palmeiras a contratação de Dudu, ex-Grêmio e que atualmente defende o Alviverde.

Guizao trabalhou com o técnico Juan Carlos Osorio no Nacional de Medellín e estava no México há seis meses. O site do Toluca já confirma a negociação do atacante com o São Paulo. Segundo o time mexicano, o jogador virá para o Brasil dar "um salto" em sua carreira.

"Creio que foi uma boa proposta que fizeram para mim, e o pessoal também pesa porque vou crescer futebolisticamente, o futebol do Brasil é muito competitivo", afirmou Guisao ao portal do Toluca. "Espero que seja um até logo, não um adeus", disse. O atacante deve vir ao Brasil com um contrato de empréstimo de um ano com possibilidade de compra.