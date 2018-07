Polivalente, Jean diz quer ajudar o Palmeiras em qualquer posição

Uma das virtudes que fez o Palmeiras ir atrás do volante Jean é sua versatilidade. Sua posição de origem é volante, mas ele também já atuou como lateral-direito e chega ao time alviverde disposto a não escolher posição. Sua intenção é ajudar a equipe da forma que o técnico Marcelo Oliveira achar melhor utilizá-lo.

“Difícil alguma coisa de posição. Vim para fazer meu trabalho e utilizar minhas características da melhor forma possível. Se tiver alguma posição em que eu possa ajudar, estarei para ajudar, mas não vou ser salvador de nenhuma função”, avisou o jogador, que no ano passado atuou na maioria dos jogos com a camisa do Fluminense, como volante.

O técnico Marcelo Oliveira aprovou a chegada do volante e ressaltou justamente sua versatilidade. “Às vezes tenho um nome para indicar e o Palmeiras tem um nome para me indicar também, mas ele sempre esteve nas duas frentes. Tentamos levá-lo quando estava no Cruzeiro e ele cumpre muitas funções. Isso tem uma importância fundamental. Ele pode jogar de segundo volante, na lateral, revezar com outro volante e esperamos pelo seu recondicionamento físico dele para contar com ele o mais rápido possível”, disse o treinador.

Jean mostra disposição e espera ainda essa semana já estar em campo pelo Palmeiras. “Fiquei quase dois meses sem jogar. Você treinando é uma coisa, mas quando fica sem jogar é diferente. Não sei se quarta estarei pronto, mas até sábado posso estar em condições de estar em campo”, projetou.

O Palmeiras joga na quarta-feira contra o Libertad-PAR, no Uruguai, em um torneio amistoso. Se vencer, faz a decisão da competição contra o ganhador de Peñarol x Nacional-URU. Caso seja derrotado pelos paraguaios, também no sábado encara o perdedor do clássico uruguaio.