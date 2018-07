Polivalente Wendel se coloca à disposição para ser lateral no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras pode ter ganhado um lateral para disputar posição com Ayrton. Depois de dois anos e meio, o clube preferiu não emprestar Wendel e manter o jogador no elenco para 2013. E o volante, que defendeu a Ponte Preta no Brasileirão do ano passado, se coloca à disposição para atuar pela direita e brigar por um lugar no time.

"Em todos os clubes em que eu fui emprestado, eu joguei como lateral. Isso já é normal para mim. Aonde precisar, eu jogo. Aqui, eu já joguei até na lateral-esquerda. Quando eu jogo, eu sempre procuro correr mais. E, quando eu não jogo, eu me preparo ainda mais para, quando eu tiver a chance, eu estar preparado. A oportunidade não avisa quando chega", comentou Wendel.

O jogador está no clube há 10 anos, mas desde 2010 ele é seguidamente emprestado. Passou por Goiás, Atlético-PR, Barueri e Ponte até voltar ao clube paulista. Agora ele comemora a chance dada pelo técnico Gilson Kleina.

"É uma alegria estar aqui novamente, é como se fosse a primeira vez. Fazia dois anos que eu estava sendo emprestado por opção do professor Felipão. Agradeço a Deus por cada momento porque eu sou prata da casa. Estou muito concentrado e espero fazer um bom trabalho", garante ele, que já fez 150 jogos com a camisa do Palmeiras e, antes de chegar ao clube, atuou por União Mogi, Iraty-PR e Juventus.