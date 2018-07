Polivalente, Wesley muda de posição com Gilson Kleina

SÃO PAULO - Quando Wesley chegou ao Palmeiras, atuou por cinco jogos como ponta, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, o volante está de volta ao time, agora sob a gestão de Gilson Kleina, e com novas funções em campo para o jogo contra o Internacional, sábado, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao invés de atuar como atacante, Wesley vai jogar mais recuado, armando as jogadas ao lado de Patrick Vieira. Mudar de posição é algo comum para o jogador, que já jogou de lateral-direito e meia nos clubes que defendeu - Santos, Atlético-PR e Werder Bremen, da Alemanha.

"O Kleina gosta de me utilizar como volante, vindo de trás, pois tenho força na marcação e rapidez na saída de bola. É também a posição que eu mais gosto. Isso de jogar em outras posições vai muito da situação do jogo. Já joguei em todas essas funções e, se for necessário, estou aí para ajudar", disse Wesley, que não atua como titular desde o dia 28 de março, contra o Paulista, pelo Campeonato Estadual.