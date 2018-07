Polonês Lukasz Piszczek renova contrato com Borussia Dortmund até 2019

O zagueiro polonês Lukasz Piszczek, de 31 anos, prorrogou o contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2019. O jogador, que também atua pela seleção principal da Polônia há dez anos, vai para a oitava temporada no time alemão.

"Estou muito feliz com a confiança que o Dortmund tem em mim e realmente muito orgulhoso de poder atuar mais duas temporadas com a camisa preta e amarela", disse o atleta.

Piszczek chegou ao Borussia em 2010, vindo do Hertha Berlin. Pelo clube de Dortmund, nesta temporada o zagueiro esteve presente em 31 das 39 partidas da equipe. Ele marcou cinco gols e participou de outros quatro.

Ao oficializar a renovação de contrato com o jogador, o diretor esportivo da equipe alemã, Michael Zorc, ressaltou que o experiente defensor é um modelo de profissional e "um exemplo para os jogadores mais jovens do plantel".

No próximo sábado, o Borussia Dortmund, quarto colocado no Campeonato Alemão com 50 pontos, visita o líder absoluto Bayern de Munique (65). Na terça-feira da semana que vem, o time recebe o Monaco na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.