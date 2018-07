Polônia adota medidas de segurança para Eurocopa

A legislação permite sanções mais duras com multas de US$ 1,1 mil para a posse de facas ou instrumentos perigosos em estádios, por atacar as forças de segurança e por cobrir o rosto de alguém durante as partidas. A lei permitirá que os governantes locais encerrem um evento esportivo em caso de violência.

A legislação é uma resposta a casos repetidos de violência nos estádios, como ocorreu recentemente na decisão da Copa da Polônia. O país vai sediar a Eurocopa de 2012 junto com a Ucrânia.