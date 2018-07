Polônia bate Irlanda do Norte e conquista 1ª vitória na história da Euro

A Polônia superou a Irlanda do Norte por 1 a 0, neste domingo, no estádio Allianz Riviera, em Nice. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo C da Eurocopa, ficou marcada por ser a estreia dos irlandeses na competição e também a primeira vitória polonesa na história do torneio.

O único gol da partida foi anotado por Milik, que joga no Ajax, aos 5 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu passe da direita na marca do pênalti, ajeitou e chutou rasteiro no canto esquerdo.

O placar apertado não refletiu o que foi a partida, com uma superioridade tremenda da Polônia, que parou na sólida defesa da Irlanda do Norte. Ao final do confronto, a seleção polonesa havia finalizado 18 vezes, contra dois chutes a gol dos rivais.

Na complementação da rodada de abertura da Eurocopa na França, a Alemanha enfrenta a Ucrânia ainda neste domingo, em Lille, também pelo Grupo C. A próxima rodada da chave acontece no dia 16 de junho, com Irlanda do Norte x Ucrânia, em Lyon, e Polônia x Alemanha, em Saint-Denis.

FICHA TÉCNICA

POLÔNIA 1 X 0 IRLANDA DO NORTE

POLÔNIA - Szczesny; Jedrzejczyk, Pazdan, Glik e Piszczek; Maczynski (Jodlowiec), Krychowiak, Milik e Blaszczykowski (Grosicki); Kapustka (Peszko) e Lewandowski. Técnico: Adam Nawalka.

IRLANDA DO NORTE - McGovern; McAuley, McLaughlin, Cathcart e Evans; Davis, McNair (Dallas), Baird (Ward), Ferguson (Washington) e Norwood; Lafferty. Técnico: Michael O'Neill.

GOL - Arkadiusz Milik, aos 5 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ovidiu Hategan (Romênia).

CARTÕES AMARELOS - Piszczek e Kapustka (Polônia); Cathcart (Irlanda do Norte).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Allianz Riviera, em Nice (França).