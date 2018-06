Polônia confirma que zagueiro lesionado no dia da convocação está fora da Copa

O presidente da Associação Polonesa de Futebol, Zbigniew Boniek afirmou nesta terça-feira que o zagueiro Kamil Glik não vai poder participar da Copa do Mundo na Rússia. Convocado para o torneio, o defensor sofreu uma lesão no ombro nesta segunda-feira, já depois de a Polônia definir os 23 convocados que vão representar a seleção.

+ Fifa aciona empresa na Justiça por venda não autorizada de ingressos para a Copa

+ Pelé vê Brasil como um dos favoritos na Copa, mas diz: 'Não temos coletivo forte'

"Que infelicidade. Kamil Glik está machucado e não vai para o Mundial", escreveu o dirigente e consagrado ex-jogador polonês. "É doloroso quando nos deixam por causa de lesões. Mas temos de jogar o melhor que pudermos. Vamos lutar até o fim", completou Boniek.

A entidade marcou para esta terça-feira exames médicos a serem realizados pelo atleta do Monaco em Nice, na França, os quais ainda não tiveram os resultados divulgados.

Se a tendência indicada na segunda-feira pelo técnico Adam Nawalka se confirmar, o convocado para o lugar de Glik será Marcin Kaminski, do Stuttgart, que estava na pré-lista de 35 convocados. As regras da Copa do Mundo permitem que, se confirmada uma lesão, um jogador pode ser trocado da lista até 24 horas antes da primeira partida da seleção no torneio.

De volta a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006, a Polônia vai estrear na edição de 2018 contra Senegal, no dia 19, em Moscou, e pegar a Colômbia na segunda rodada do Grupo H, no dia 24. O último jogo dos poloneses na primeira fase da competição será contra o Japão, no dia 28.