Polônia culpa forte chuva por problema que adiou jogo

VARSÓVIA - A Associação Polonesa de Futebol tentou explicar porque não fechou o teto do Estádio Nacional de Varsóvia durante a tempestade que impediu o confronto diante da Inglaterra, na última terça-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a entidade, a chuva estava tão forte que impediu que o mecanismo para o fechamento do teto retrátil fosse acionado.

Tanto a associação polonesa quanto a National Sports Center, que administram o estádio, tentaram se eximir de culpa nesta quarta-feira. De acordo com ambos nem os representantes da Fifa nem os árbitros do confronto pediram o acionamento do teto retrátil.

Ainda segundo os gerenciadores do estádio, o teto não pode ser fechado durante a chuva, que caiu em Varsóvia durante quase toda a última terça-feira. A tempestade alagou o campo, mas a National Sports Center negou que o sistema de drenagem ou o gramado sejam de má qualidade.

O adiamento da partida, que foi remarcada para esta quarta-feira, gerou reclamações da seleção inglesa e estranhamento geral, já que o Estádio Nacional de Varsóvia é moderno - foi construído para a Eurocopa deste ano - e custou cerca de US$ 600 milhões (R$ 1,2 bilhão).