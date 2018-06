Polônia divulga lista prévia de convocados para Copa com Lewandowski e brasileiro

O técnico Adam Nawalka divulgou nesta sexta-feira uma lista prévia de 35 convocados da seleção polonesa para a Copa do Mundo da Rússia e incluiu os seus principais astros, como o atacante Robert Lewandowski e o goleiro Wojciech Szczesny, assim como o zagueiro Thiago Cionek, que é brasileiro, mas se naturalizou.

A seleção polonesa não disputa a Copa desde 2006. E essa longa ausência significa que Lewandowski, astro do Bayern de Munique e maior artilheiro da história da sua equipe nacional, com 52 gols marcados em 93 jogos, vai disputar pela primeira vez o principal torneio do futebol mundial.

Thiago Cionek, de 32 anos, defende atualmente o italiano SPAL. O zagueiro naturalizado polonês estreou pela seleção nacional em 2014 e fez parte do grupo da equipe na Eurocopa de 2016. Agora, então, convive com a possibilidade de participar da Copa na Rússia.

A lista preliminar da seleção polonesa também conta com o atacante Arkadiusz Milik, do Napoli, o defensor Kamil Glik, do Napoli, e o veterano meio-campista Jakub Blaszczykowski. E essa relação terá que ser reduzida para 23 jogadores até 4 de junho.

Em décimo lugar no ranking da Fifa, a Polônia fará dois amistosos antes da Copa, contra o Chile, em 8 de junho, em Poznan, e a Lituânia, no dia 12, em Varsóvia. No Mundial, a equipe está no Grupo H e estreará contra Senegal, no dia 19. Os outros jogos serão diante de Colômbia, no dia 24, e o Japão, no dia 28.

Confira a lista prévia de convocados da Polônia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (Roma), Wojciech Szczesny (Juventus).

Defensores: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Marcin Kaminski (Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dínamo de Kiev), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Michal Pazdan (Legia Varsóvia).

Meio-campistas: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Maczynski (Legia Varsóvia), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscú), Sebastian Szymanski (Legia Varsóvia), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

Atacantes: Dawid Kownaci (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piatek (Cracovia), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Brondby).