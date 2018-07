Polônia e Inglaterra empatam em jogo adiado pela chuva

VARSÓVIA - Em jogo adiado, Polônia e Inglaterra se enfrentaram nesta quarta-feira e ficaram no empate por 1 a 1. O confronto, válido pelo Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, deveria ter acontecido na última terça, mas foi remarcado pela forte chuva que caiu no Estádio Nacional de Varsóvia.

Os ingleses não esconderam a insatisfação com o adiamento, até porque o estádio possui um teto retrátil que não foi utilizado. Talvez empurrados por esta revolta, eles foram para cima e abriram o placar no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Wayne Rooney aproveitou escanteio da esquerda, desviou meio sem jeito, mas conseguiu marcar.

Atrás no placar, os donos da casa tentaram responder, mas esbarravam na defesa adversária. O empate polonês saiu apenas aos 25 minutos da etapa final, também após cobrança de escanteio. O levantamento veio da direita e Glik, aproveitando saída errada do goleiro Joe Hart, cabeceou para o gol vazio.

Com oito pontos em quatro jogos, a Inglaterra lidera o Grupo H e na próxima rodada enfrentará San Marino, fora de casa, no dia 22 de março do ano que vem. Já a Polônia se manteve na terceira colocação da chave, com cinco pontos, mas com um jogo a menos. Também no dia 22 de março, a equipe volta a campo para enfrentar a Ucrânia, em casa.