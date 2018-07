Polônia expulsa 3.º torcedor russo durante a Eurocopa A Polônia anunciou nesta terça-feira a expulsão do país de um torcedor russo que confessou ter usado fogos de artifício na direção de torcedores rivais durante um jogo da seleção russa nesta edição da Eurocopa. Ele é o terceiro torcedor do país a ser deportado de solo polonês por violar leis que vigoram nos estádios de uma das nações que recebem esta edição da competição continental - a Ucrânia é a outra sede do torneio.