Polônia não concluirá duas estradas importantes para a Euro 2012

A Polônia, lutando há anos com uma rede antiquada de estradas, iniciou um programa em larga escala para a construção de infraestrutura antes do torneio, mas as duas principais rodovias, a A1 e a A4, estão atrasadas no cronograma.

"Não tenho nenhuma satisfação em dizer que é bem provável que não sejamos capazes de dirigir pela totalidade das rodovias A1 e A4 para a Euro, já que alguns trechos não estarão prontos", disse o ministro dos Transportes da Polônia, Slawomir Nowak, em uma coletiva de imprensa.

Isso significa que a Polônia não terá uma conexão por estrada para a Ucrânia para o evento de junho e julho que está co-sediando com seu vizinho eslavo, a primeira vez que os dois países realizam o torneio.

"Estamos fazendo de tudo para garantir que a rodovia A2 esteja toda pronta da fronteira alemã para Varsóvia", acrescentou Nowak.

(Por Gabriela Baczynska)