Polônia prende 21 torcedores após tumulto em estádio

O chefe da polícia nacional Andrzej Matejuk disse que mais de 70 torcedores envolvidos nos distúrbios foram identificados através do monitoramento da cidade e que medidas serão adotadas para levar todos à justiça.

Na semana passada, vândalos invadiram o campo e causaram prejuízos de ao menos US$ 13 mil após a partida entre o Legia Varsóvia e o Lech Poznan, pela final da Copa Polônia, na cidade de Bydgoszcz.

Matejuk disse que até agora 11 pessoas foram presas em Lodz e dez em Varsóvia. As autoridades locais proibiram os torcedores de irem no último fim de semana aos jogos do Lech e do Legia.