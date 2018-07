Polônia surpreende e bate Alemanha nas Eliminatórias

A Alemanha foi surpreendida e sofreu sua primeira derrota nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 neste sábado. Melhor para a Polônia, que venceu por 2 a 0 na cidade de Varsóvia, assumiu a liderança do Grupo D e levou à loucura seus torcedores. Arkadiusz Milik e Sebastian Mila foram os autores dos gols que derrubaram os atuais campeões mundiais.

O resultado deixa a Polônia na ponta da chave com seis pontos, mesmo número da Irlanda, mas com um gol a mais de saldo. Em terceiro, vem a Alemanha, com três, mesmo número da Escócia. Geórgia e o saco de pancadas Gibraltar fecham a tabela sem nenhum ponto.

A derrota confirma o momento irregular da Alemanha após o título mundial no Brasil. De lá para cá, a equipe disputou três partidas, sendo que nas outras havia perdido por 4 a 2 para a Argentina, em amistoso disputado em Dusseldorf, e vencido no sufoco a Escócia por 2 a 1, em Dortmund, na estreia das Eliminatórias.

A equipe da Alemanha que entrou em campo neste sábado, a bem da verdade, é bem diferente daquela que foi campeã no Brasil. Lahm, Höwedes, Schweinsteiger, Özil e Klose, titulares naquela final contra a Argentina, não estiveram em campo contra a Polônia. Mas era o que os alemães tinham de melhor para a partida.

No primeiro tempo, a marcação polonesa levou a melhor sobre a Alemanha. Somente nos últimos minutos, Bellarabi, duas vezes, e Thomas Müller tiveram bons momentos, mas o goleiro Szczesny e a falta de pontaria dos alemães evitaram a abertura do placar.

Na etapa final, logo aos cinco minutos, Milik abriu o placar. Piszczek cruzou da direita e o jogador se antecipou a Neuer, que saiu mal, para marcar. Os alemães tentaram responder, mas Szczesny salvava a Polônia. Quando o goleiro não aparecia, o travessão salvou os donos da casa, em pancada de Podolski. Já aos 42, Lewandovksi fez bem o pivô e rolou para Mila selar o resultado.

Ainda neste sábado, Gibraltar mais uma vez deu prova de sua fragilidade e tomou outra goleada. Depois de perder por 7 a 0 na estreia contra a Polônia, repetiu o placar no duelo contra a Irlanda. O veterano Robbie Keane foi o destaque da partida ao marcar três vezes, todas elas antes dos primeiros 20 minutos. McClean, duas vezes, Hoolahan e Pérez, contra, completaram o resultado.

No outro jogo do grupo, a Escócia chegou à primeira vitória ao bater a Geórgia por 1 a 0, em casa, com gol de Khubutia, contra, aos 28 minutos de jogo. Os escoceses vinham de derrota para a Alemanha, enquanto os georgianos também haviam perdido a partida de estreia, para a Irlanda.

Pelo Grupo F, destaque para a surpreendente Irlanda do Norte, que lidera com seis pontos. Neste sábado, a equipe se tornou a única do grupo a alcançar duas vitórias ao bater Ilhas Faroe por 2 a 0. McAuley e Kyle Lafferty, logo no início, definiram o resultado.

Logo atrás dos norte-irlandeses vem a Romênia, que chegou aos quatro pontos ao ficar no empate por 1 a 1 com a Hungria, em casa. Também com quatro pontos está a Finlândia, que empatou pelo mesmo placar com a Grécia em casa. Os gregos, que foram às oitavas de final da última Copa, somaram seu primeiro ponto.