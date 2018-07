Polônia vence com 3 gols de Lewandowski e segue na frente nas Eliminatórias

O atacante Robert Lewandowski foi mais uma vez decisivo para a seleção polonesa na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2018. Neste sábado, o centroavante do Bayern de Munique marcou todos os gols da equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Romênia, em Varsóvia, mantendo a liderança do seu grupo - e com boa vantagem - nas Eliminatórias Europeias.

O triunfo em casa deixou a Polônia com 16 pontos no Grupo E, com seis de vantagem para Montenegro e Dinamarca, que também venceram neste sábado e dividem a segunda posição. Romênia e Armênia vêm logo atrás, com seis, enquanto o Casaquistão está com apenas dois pontos.

Os três gols marcados neste sábado deixaram Lewandowski com oito nas Eliminatórias. E dois deles foram em cobranças de pênalti, aos 29 minutos do primeiro tempo e aos 17 da etapa final. Entre eles, também marcou com a bola rolando, aos 11. Stancu, aos 32, diminuiu para a seleção romena.

Em disputa acirrada pelo segundo lugar da chave, Montenegro e Dinamarca também venceram. Com três gols de Jovetic, Montenegro goleou a Armênia por 4 a 1, em casa. Já a Dinamarca, como visitante, superou o Casaquistão por 3 a 1.

GRUPO F

No complemento da rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias, a Eslováquia superou a seleção de Malta por 2 a 1, fechando a sexta das dez rodadas da chave em segundo lugar, com 12 pontos, a dois da líder Inglaterra. Já Malta ainda não pontuou no torneio classificatório para a próxima Copa do Mundo.

Nas Eliminatórias organizadas pela Uefa, o líder de cada chave se garante na Rússia. Já os oito melhores segundos colocados dos nove grupos disputarão quatro vagas em uma repescagem continental.