Polônia x Itália: horário, onde assistir e o que está em jogo

Polônia x Itália se enfrentam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília) pelo grupo 3 da Liga das Nações. O líder do grupo é a seleção de Portugal, que derrotou poloneses e italianos e somou seis pontos.

Polônia x Itália será exibido pelo canal TNT. Pela Liga das Nações, a Polônia perdeu por 3 a 2 para Portugal e empatou por 1 a 1 com a Itália. Entre as duas partidas, fez um amistoso com a Irlanda e empatou em 1 a 1.

Já a Itália, além do empate com os poloneses, empatou também com a Ucrânia (amistoso) e perdeu para Portugal por 1 a 0. Vale lembrar que a equipe comandada por Roberto Mancini não conseguiu classificação para a Copa do Mundo.

Por falar em Mancini, o técnico dá de ombros para a possibilidade da Itália ser eliminada na Liga das Nações.

"Se formos eliminados, isso não vai mudar muita coisa. O nosso objetivo é estarmos prontos para o Euro 2020. A Liga das Nações foi criada para que os países deixarem de subestimar os amistosos e não vejo a necessidade de tornar uma eliminação num drama", comentou o treinador italiano.