Polônia x Portugal: horário e onde assistir, pela Liga das Nações

Polônia x Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Silesian, na cidade de Chorzów, pela segunda rodada da Liga das Nações. Os portugueses lideram o grupo 3, que conta ainda com a Itália.

A partida será transmitido pela TNT e terá também transmissão em Tempo Real do Estado. A seleção portuguesa não terá Cristiano Ronaldo, que foi poupado da convocação.

Portugal lidera o grupo 3 com três pontos, enquanto Polônia e Itália aparecem com um. Polônia x Itália vão se enfrentam no domingo.

Polônia x Portugal: horário

15h45 (horário de Brasília)

Polônia x Portugal: onde assistir

Canal TNT