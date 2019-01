Poltronas encontradas no litoral francês podem ser do avião de Emiliano Sala

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que foram encontradas duas poltronas na costa francesa que podem ter pertencido ao avião desaparecido no último dia 21, no qual estava o jogador argentino Emiliano Sala.

O atacante, de 28 anos, estava se dirigindo a Cardiff, no País de Gales, saído de Nantes, no oeste da França, com o piloto David Ibbotson, de 60, para fazer a sua estreia pela equipe galesa do Cardiff City, que joga o Campeonato Inglês, quando o avião desapareceu sobre o Canal da Mancha.

A AAIB disse que foi informada na última segunda-feira que parte de uma poltrona tinha sido encontrada em uma praia perto de Surtainville na península de Cotentin, no norte da França. Uma segunda almofada foi encontrada na mesma área horas depois. "A partir de um exame preliminar, concluímos que é provável que as almofadas sejam da aeronave desaparecida", disse o órgão em um comunicado oficial.

Investigadores disseram que agora planejam lançar uma busca no fundo do mar por destroços da aeronave. Devido às condições meteorológicas, a busca começaria no final de semana e levaria até três dias. "Com base em uma avaliação detalhada da trajetória de voo e posição de radar conhecida, agora identificamos uma busca prioritária em uma área de aproximadamente seis quilômetros quadrados", informou.

Um veículo operado remotamente será usado para examinar visualmente qualquer destroço encontrado. Uma operação financiada pelo setor privado também está acionada para procurar destroços neste domingo e a AAIB disse que iria participar dos trabalhos.

Equipes de resgate vasculharam cerca de 1,7 mil milhas quadradas (2,7 mil quilômetros quadrados) desde o desaparecimento do avião. A aeronave estava a 5 mil pés (1.525 metros) de altitude quando o piloto solicitou descer em Guernsey. Em seguida, ele perdeu o contato do radar a 2.300 pés (700 metros).

Nesta terça-feira, o Cardiff City jogou a sua primeira partida desde o desaparecimento de Sala e perdeu por 2 a 1 para o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres, pelo Campeonato Inglês. Homenagens foram feitas ao jogador.

No último dia 22, autoridades responsáveis pelas operações de busca disseram que não esperavam encontrar sobreviventes. No dia seguinte, a imprensa argentina divulgou um áudio enviado por Sala a um grupo de amigos nas redes sociais.

"Estou aqui em cima, em um avião que parece que está a cair aos pedaços e estou indo para Cardiff logo pela manhã", disse, em um dos trechos do áudio, que foi divulgado pela imprensa argentina. "Se em uma hora e meia não tiver novidades minhas, não sei se vão mandar alguém me buscar, porque não vão me encontrar mas... já sabe. Deus! Que medo eu tenho", desabafou, em outro trecho do áudio.

Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda na juventude para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores, até se transferir para o Nantes, em 2015.