Polvo Paul, 'oráculo' da Copa, morre na Alemanha

"Paul espantou o mundo por prever corretamente os vencedores de todos os confrontos da Alemanha na Copa do Mundo, e depois da final. Seu sucesso fez dele quase uma história maior do que toda a Copa do Mundo. Todos naturalmente gostávamos muito dele e ele fará muita falta", disse Stefan Porwoll, gerente do Oberhausen Sea Life Centre.

Durante a Copa do Mundo, Paul acertou o vencedor das sete partidas disputadas pela seleção da Alemanha, além de ter previsto corretamente o triunfo da Espanha sobre a Holanda na decisão. Para fazer as previsões, eram colocadas no aquário duas caixas com comida e as bandeiras dos países que iam se enfrentar. O recipiente que ele escolhia era o considerado o vencedor do confronto.

O corpo de Paul está agora armazenado, enquanto o aquário decide "a melhor forma de marcar a sua passagem". Existe a possibilidade de ser construído um túmulo para o polvo no próprio aquário, que recusou propostas para vendê-lo após seu sucesso como "vidente" na Copa do Mundo.